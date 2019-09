Lo sfogo di una madre: «Mio figlio aggredito dal branco». Indagini dei carabinieri

Un post su facebook per denunciare l'aggressione. Una madre racconta dell'attacco di un gruppo che definisce «branco, non saprei in che altro modo chiamarlo» al figlio 15enne. Il gruppo sarebbe composto da minorenni ma anche maggiorenni. Sarebbe accaduto il 24 settembre alla stazione dei treni di Portogruaro, come scrive nel messaggio che ha pubblicato domenica nel gruppo "Sei di Portogruaro se". Le indagini dei carabinieri sono in corso: stando ai primi accertamenti, in realtà, le persone coinvolte potrebbero essere due o tre, quindi non necessariamente un "branco".

Pestaggio

La donna, dopo la regolare denuncia alle forze dell'ordine, ha voluto raccontare quanto successo al figlio anche alla "comunità", e quale modo migliore se non nel gruppo facebook della propria città, nel quale raggiungere un gran numero di persone? «Voglio mettere al corrente dello spiacevole fatto accaduto, senza fare nomi in quanto si tratta di minorenni. Penso che la cosa riguardi tutta la comunità. Nessun genitore merita di vedere tornare a casa suo figlio come è tornato il mio, nessuno deve restare impunito. Oggi è successo a mio figlio, domani potrebbe essere un altro». «Ho fatto le dovute denunce, - ha aggiunto - ma penso che nessuno possa considerarsi al riparo».

Indagini

Saranno i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate in zona e le testimonianze dei presenti a supportare le indagini dei militari dell'Arma. È al vaglio soprattutto la dichiarazione riguardante il branco, visto che il ragazzo sarebbe stato colpito soltanto da una persona. Secondo le forze dell'ordine ci sarebbero stati dei precedenti, ovvero altri scontri tra il 15enne e l'altro ragazzo (o più d'uno) risalenti a diversi giorni prima. Tutto per futili motivi.