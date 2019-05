Aggredito a Venezia, trentenne all'ospedale

Si è presentato dai carabinieri e ha raccontato di essere stato aggredito per strada, a Venezia. La vittima è un ragazzo veneziano di trent'anni e l'episodio si è svolto nella tarda serata di mercoledì, dopo che il giovane era uscito da una festa in zona San Polo. Stando alla sua testimonianza, il ragazzo sarebbe stato assalito all'improvviso da alcuni sconosciuti, malmenato e derubato degli oggetti di valore. Poi, malconconcio, avrebbe raggiunto piazzale Roma e lì è stato soccorso da un amico, che lo ha accompagnato all'ospedale di Mestre. Ci sono arrivati insieme verso le quattro e mezza del mattino.

Aggredito a Venezia

Agli operatori del pronto soccorso il ragazzo è apparso in stato confusionale, con contusioni varie e una frattura alla spalla. È stato sottoposto alle medicazioni del caso e poi dimesso verso mezzogiorno. È stato lui stesso, poco dopo, nella giornata di giovedì 23 maggio, a denunciare i fatti alle forze dell'ordine, parlando di un'aggressione da parte di più persone. I carabinieri del Nucleo natanti sono al lavoro per ricostruire la vicenda e per dare un'identità ai violenti. Si spera che le registrazioni delle telecamere installate in zona possano aiutare a fare chiarezza: non ci sono, infatti, altre persone in grado di testimoniare l'accaduto.