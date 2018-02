"Io aggredito, sgridavo chi urinava in calle", il web gli fa eco: "Qui non si può più vivere"

Dopo l'aggressione, che racconta di aver subìto sabato mattina poco distante dalla stazione ferroviaria di Venezia, in Lista di Spagna, decide di sfogarsi descrivendo rabbia e delusione con un post su Facebook. Protagonista della vicenda un cittadino veneziano: "Sono stato oggetto di un vero e proprio raid punitivo alle spalle - racconta - dopo aver rimproverato ad alta voce un gruppo di turisti che urinavano in una calle laterale, all'alba". Spiega poi di essere intenzionato a recarsi al pronto soccorso per accertamenti (precisando di avere dolore ad una mano) e dalle forze dell'ordine per denunciare l'accaduto. E sul social irrompono i commenti con messaggi di solidarietà.

Il sostegno

"Ringrazio i pochi passanti per averli circondati e redarguiti - prosegue il malcapitato, aggiungendo amaramente - Da oggi in poi mi farò sempre i fatti miei". Seguono i commenti dei conoscenti: "Una città che non riconosco più, è diventato impossibile vivere a Venezia", tra le prime reazioni, e ancora si legge: "Sempre peggio, mi dispiace tanto, hai la mia stima", "Fai denuncia", "Sei stato coraggioso". La rete si stringe attorno a lui: "Dovevi telefonare al pronto intervento", suggeriscono alcuni, e ancora: "Dio mio, e questi li chiamano turisti? Trogloditi che portano degrado e sporcizia".