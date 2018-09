Studentessa 18enne inseguita e aggredita dopo la scuola per 10 euro

È stata seguita dall'autobus fin quasi a casa dal suo aggressore, che l'ha prima presa per i capelli, poi l'ha bloccata al muro. Tutto ciò che voleva erano i soldi. Come riporta il Gazzettino, la vittima della rapina è una studentessa 18enne di Marghera: il suo aggressore aveva cominciato a fissarla sin da quando si trovava a bordo del 6, finita la scuola, diretta verso la propria abitazione.

L'aggressione

Il rapinatore le ha strappato la borsetta, rubandole tutto il denaro contenuto all'interno, soli 10 euro, poi la ragazza è riuscita a divincolarsi e a correre veloce fino a casa, dove ha raccontato tutto ai genitori prima e alla polizia poi. La giovane, che porta visibili i segni dell'aggressione sul collo, non ha voluto recarsi al pronto soccorso per ricevere le cure del caso.

Indagini in corso

Nel frattempo la polizia ha avviato le indagini, estendendole ad un episodio analogo, accaduto lunedì. Verso le 18.15, sempre a Marghera, un ragazzo è stato rapinato in prossimità del sottopasso della stazione dei treni in via Ulloa. Tre in tutto, uno dei quali coltello alla mano, hanno intimato alla vittima di farsi consegnare tutto il denaro che aveva, 10 euro, prima di scappare verso la stazione e poi su via Piave.