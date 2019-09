Il post social «Mio figlio aggredito dal branco». Indagini dei carabinieri

Un post su una pagina Facebook per denunciare un'aggressione. Una madre racconta dell'attacco di un gruppo che definisce «branco, non saprei in che altro modo chiamarlo» al figlio 15enne. Sarebbe accaduto alla stazione dei treni di Portogruaro, come scrive nel messaggio apparso domenica sul profilo Sei di Portogruaro se, il 24 settembre scorso.

La segnalazione e le indagini

Chi scrive segnala di voler «mettere al corrente dello spiacevole fatto accaduto, senza fare nomi in quanto si tratta di minorenni anche se c'era qualche maggiorenne - perché, dice - penso che la cosa riguardi tutta la comunità. Un fatto gravissimo. Credetemi nessun genitore merita di vedere tornare a casa suo figlio come è tornato il mio, nessuno deve restare impunito - scrive - oggi è successo a mio figlio, domani potrebbe essere un altro». Poi una considerazione sulla sicurezza: «Quando più di 10 ragazzi si mettono insieme per colpirne un solo, penso che nessuno possa considerarsi al riparo», e la conclusione «ho fatto le dovute denunce». Che aiuteranno i carabinieri, già al corrente dell'accaduto e al lavoro sul fatto, ad approfondire e compiere verifiche per chiarire la vicenda.

Gli accertamenti

Ci saranno i video, i filmati delle telecamere e le testimonianze dei presenti a supportare le indagini dei militari dell'Arma. Al vaglio soprattutto la dichiarazione riguardante il branco. Potrebbe essersi trattato di una lita iniziata fra due giovani, probabilmente per motivi futili, che poi ha finito per attirare l'attenzione di altri amici e compagni che si sono avvicinati, per curiosità o per calmare i ragazzi, al luogo dell'accaduto. Senza però partecipare alla lite né alzare le mani sul malcapitato. Di certo, secondo le forze dell'ordine, la discussione nata tra il 15enne, raggiunto da un colpo al volto, e l'aggressore o gli aggressori, da accertare, sarebbe sorta almeno una settimana, 10 giorni prima del pestaggio. I giovani sarebbero passati alle mani solo in un secondo momento.