Minacce, aggressioni e spedizioni punitive: alta tensione al Circus di Chirignago

Situazione tesa, minacce e aggressioni. Non è facile il "rapporto di vicinato" in un complesso, quello del Circus di Chirignago (piazza Vittorino da Feltre), che comprende 150 appartamenti. Tutti pubblici, metà dell'Ater e metà del Comune. Succede che negli ultimi tempi - come riporta Il Gazzettino - dei semplici battibecchi si siano trasformati in attacchi violenti, ma anche che si assista a delle scene che hanno tutte le caratteristiche di veri e propri raid punitivi.

Minacce e aggressioni

Una prima segnalazione al 113 risale alla sera di venerdì scorso. Una signora avrebbe invitato un gruppo di ragazzi che si trovavano nell'arena a fare silenzio per permetterle di dormire. A quel punto loro hanno deciso di fargliela pagare: in due l'avrebbero raggiunta nel suo alloggio, sfondando la porta finestra e prendendo a pugni il figlio, di 12 anni. Una vicina ha chiamato la polizia, ma all'arrivo della pattuglia i violenti si erano allontanati.

Mazze da baseball

Episodio ancora più allarmante pochi giorni dopo, lunedì. In questo caso un gruppetto di abitanti si sarebbe presentato nella piazzetta con mazze da baseball alla mano, accanendosi contro una donna di 30 anni che aveva con sé il bimbo di 2. Anche stavolta, all'arrivo delle forze dell'ordine i picchiatori erano spariti. La ragazza è rimasta ferita ed è stata curata all'ospedale, quindi dimessa con 6 giorni di prognosi. Ma ciò che preoccupa di più sono le modalità di queste aggressioni, messe a segno con intenti chiaramente intimidatori e schemi criminali.

"Le periferie vanno sorvegliate"

"La misura è colma - tuona Gianluca Trabucco, presidente della Municipalità Chirignago Zelarino - Gli episodi di violenza che continuano a verificarsi non possono più essere tollerati. Sono solo pochi gli individui artefici degli atti di vandalismo e delle aggressioni, poche persone che condizionano la vita di un intero quartiere. In questa zona si è ormai instaurato un clima di terrore, al limite dell’invivibilità: basta un’occhiata o una parola fuori posto e vieni malmenato brutalmente. È indispensabile che l’amministrazione affronti la situazione, arrivando all’allontanamento di chi oggi delinque impunemente". E i problemi non sono solo al Circus: "Pochi giorni fa - ricorda Trabucco - una nonna con la sua nipotina è stata aggredita e derubata al parco del Picchio alla Gazzera. Prova del fatto che non basta schierare le truppe in piazza Ferretto. C’è bisogno di sentire la presenza delle istituzioni anche nelle zone periferiche della città, in quei luoghi dove la cancellazione di ogni presidio e servizio decentrato sta facendo perdere ogni punto di riferimento".