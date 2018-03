Filo diretto Venezia-Madrid, Air Europa inaugura una nuova rotta dal Marco Polo

Un nuovo volo da Venezia per Madrid. Sarà quello operato da Air Europa a partire dal 25 marzo, giorno dell'inaugurazione del nuovo operativo. Un traguardo celebrato martedì mattina nell'hub veneziano, alla presenza dei rappresentanti del vettore iberico e di Camillo Bozzolo, direttore commerciale del gruppo Save

Ampio ventaglio di connessioni

Dopo aver aggiunto una frequenza in più da Roma Fiumicino e, a breve, anche da Milano Malpensa, arrivando a tre voli giornalieri per entrambi gli aeroporti, Air Europa apre una nuova porta che collegherà l'Italia alla Spagna offrendo un ampio ventaglio di connessioni verso le destinazioni long haul di America e Caraibi operate dalla compagnia. "Siamo orgogliosi di annunciare il lancio di questa rotta che conferma il nostro forte interesse per il mercato italiano - commenta Robert Ajtai, country manager Italia di Air Europa - Grazie al nuovo operativo riusciremo a garantire ai nostri passeggeri in partenza dall'Italia otto frequenze giornaliere per raggiungere non solo il nostro hub di Madrid ma anche le numerose destinazioni in America e Caraibi presenti nel nostro network tra cui Brasile, Argentina, Cuba, Repubblica Dominicana, Stati Uniti, Perù e tante altre".

"Migliorare accessibilità tra bacini d'utenza"

"È un onore rinnovare ad Air Europa il nostro benvenuto a Venezia dopo sette anni. Il collegamento Venezia-Madrid offrirà nuove opportunità di volo per i passeggeri interessati a raggiungere la capitale spagnola e le destinazioni americane del network - commenta Bozzolo - Il traffico tra le Venezia e le Americhe rappresenta il 10% del traffico aeroportuale, pari a oltre un milione di passeggeri nel 2017. Il nuovo servizio contribuirà ad un ulteriore incremento dei volumi e migliore accessibilità tra i rispettivi bacini d'utenza".