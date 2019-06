I dodici anni del dipartimento di Iusve: festa di laureati con le aziende

Il Dipartimento di comunicazione di IUSVE compie 12 anni e nella celebrazione di fine anno accademico porta con sé una memoria invidiabile: 943 laureati triennali, 278 magistrali, 52 diplomati al Master.

Incontro con le aziende

Numeri, questi, che raccontano la vitalità di un Dipartimento capace di rispondere alle esigenze comunicative del mondo che cambia e a quelle pratiche delle aziende del territorio con le quali esiste da sempre una forte partnership. In quest’ottica la festa di CONgraduation è un momento particolare della tradizione accademica IUSVE che si tiene ogni anno nel mese di giugno e viene ospitata in una location di prestigio. Un' occasione per far incontrare il mondo dell’università e quello del lavoro, studenti ed imprese che collaborano ormai da un decennio. La festa dei laureati della Laurea Triennale in Scienze e tecniche della comunicazione grafica e multimediale e dei corsi di Laurea Magistrale in Creatività e design della comunicazione e in Web marketing & digital communication, serve proprio per presentare i neolaureati alle aziende creando momenti di networking che potrebbero diventare un ottimo trampolino di lancio per eventuali lavori futuri (a tutte le aziende viene consegnato in questa occasione un book con i lavori più significativi dei laureati presenti).

Occasione di visibilità

Accanto a questo i «Congraduation Awards» sono un’occasione di visibilità anche per le aziende partner. A cinque aziende viene riconosciuto un premio per i progetti innovativi, per le più efficaci forme di collaborazione e per tutte quelle esperienze davvero significative per gli studenti per il territorio e per il mondo impresa che sono in grado di cambiare le cose. Quest’anno la festa che si è svolta il 14 giugno ha visto premiare con l’Award Partnership Storica&Collaborazioni la Fachiro Strategic Design; con l’Award alla Ricerca la Iris Ceramica Group; con l’Award Innovazione Aziendale la Aquest, digital creative agency italiana; con l’Award Progettazione lo studio Bunker, realtà indipendente di progettazione culturale specializzata in identità visiva, editoria e web design e con l’Award Brand Innovation la Molino Rossetto.

La mission

Al centro del progetto formativo di IUSVE c’è però naturalmente la persona, che sia studente, docente, lavoratore o imprenditore. Questo cammino è iniziato nel 2007 grazie al professor Walter Cusinato, fondatore dello IUSVE e primo Direttore del Dipartimento di comunicazione che ha sempre voluto che l’Università salesiana accompagnasse giovani e adulti nella crescita umana e professionale. E continua oggi con l'impegno nel rimanere sempre al passo con i tempi nell’ambito dell’arte, del design, della comunicazione, della creatività, dell’advertising, del marketing, della digital communication, per creare delle vere e proprie opportunità di lavoro, di carriera e di costruzione del proprio futuro per i nostri giovani.