Grande freddo, il patriarca Moraglia: "Strutture d'accoglienza e parrocchie mobilitate"

Dopo i Comuni e i volontari della protezione civile, si muove anche il Patriarcato di Venezia. Il grande gelo è arrivato e serve assicurarsi che senzatetto e bisognosi possano contare su luoghi caldi, soprattutto per trascorrere la notte. Per questo motivo il patriarca Francesco Moraglia "raccomanda e ricorda come le strutture diocesane ed associative già abitualmente impegnate nel campo dell’assistenza (mense, dormitori) siano ora ancor più attivate e mobilitate per venir incontro ad ulteriori necessità ed esigenze straordinarie". Insomma, le porte sono pronte ad aprirsi in caso di necessità.

L'invito del patriarca

In previsione dei giorni più rigidi, inoltre, il patriarca ha inviato anche le comunità parrocchiali della Diocesi veneziana a moltiplicare le attenzioni e ad essere particolarmente vigilanti e sollecite di fronte a situazioni di disagio e difficoltà che si potranno presentare nelle prossime ore, specialmente nei riguardi di chi è senza fissa dimora, rendendosi perciò disponibili ad offrire - se possibile - anche direttamente accoglienza, ristoro e ospitalità.