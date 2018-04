Jesolo: nonostante il meteo "sballato", alberghi pieni al 70% nel weekend di Pasqua

Alla fine ha vinto Jesolo. Non sono bastate le sballate previsioni meteo che non promettevano nulla di buono per il week-end pasquale: i turisti hanno dato fiducia, arrivando in città in un numero superiore rispetto alle previsioni. Questo per quanto riguarda il ricettivo, delle strutture alberghiere che, attraverso l’Associazione Jesolana Albergatori, aderiscono al progetto di rilevazione H-Benchmark. Un sistema che permette di avere, praticamente in tempo reale, i dati dell’occupazione delle stesse strutture.

Occupazione al 70%

Nel weekend di Pasqua, con 78 strutture aperte si è registrata una occupazione degli alberghi pari al 70%. Molto positiva, se si considera che nel 2017 il bilancio fu del 76,3%, con 82 strutture ricettive alberghiere aperte. Dei turisti presenti a Jesolo, la maggior parte ha scelto camera con colazione, quindi un quarto ha optato per la mezza pensione. Solo una minima parte ha chiesto solo di soggiornare. "Sono dati che confermano come la nostra città abbia una forte attrazione, anche quando le previsioni meteo non danno buone indicazioni - commentano i membri del comitato provvisorio Aja - e questo è un ulteriore riconoscimento all’importante lavoro di promozione che stiamo facendo e della qualità dei servizi e della professionalità dei nostri imprenditori. Ed in generale al gioco di squadra che la città riesce a fare con tutte le parti coinvolte e che poi riescono a portare a questi risultati".

Dati di rilievo

"Dati importanti, ma che non ci devono far sedere sugli allori - ribadiscono - perché il turismo è un comparto sempre in movimento, in continua evoluzione, che necessita di continui investimenti, non solo strutturali e di servizi, ma anche di promozione, marketing e comunicazione. Tutti noi imprenditori dobbiamo approfittare di questo momento per fare crescere la nostra località e al contempo investire su nuovi mercati, fidelizzando quelli tradizionali".