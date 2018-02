Gli alberghi puntano su Google per saltare gli intermediari del booking: incontro a Venezia

Google come nuova opportunità per gli albergatori: se non per abolire gli intermediari delle prenotazioni online, almeno per ridimensionarne le pretese. È uno dei temi in discussione alla prima edizione di “Venice Hotel Market”, giornata dedicata agli operatori del settore organizzata dall’associazione veneziana albergatori. L'appuntamento è martedì 20 febbraio nella sede della scuola grande San Giovanni Evangelista a San Polo: previste conferenze e seminari del settore alberghiero, oltre a esposizioni dei fornitori.

Progetto di disintermediazione

Momento centrale della giornata sarà, alle 11, l'incontro dal titolo “disintermediazione e ottimizzazione del revenue”: Google e Blastness (società di tecnologie a servizio degli hotel) presentano i propri progetti di sviluppo di canali diretti di vendita online. A vantaggio, appunto, degli operatori del ricettivo, che potrebbero godere di nuove modalità per raggiungere gli utenti finali e di conseguenza sganciarsi, almeno in parte, dalla "dipendenza" dai servizi di booking. Si tratta di una novità, che vede proprio Venezia come prima tappa.

Workshop, seminari e... il robot Mr. Pepper

Nel corso dell'appuntamento - comunica Ava - sarà possibile conoscere le novità sul food & beverage, media e comunicazione, l’arredamento di tendenza, complementi ed oggettistica, incontrando direttamente nel market place i partner dell’ospitalità. L’appuntamento, curato dalla vicepresidente vicaria di Ava Stefania Stea e dalla tesoriera Lorenza Lain, prevede un programma suddiviso in due parti, al mattino e al pomeriggio. Workshop, seminari, incontri organizzati in collaborazione con Google, Blastness, Centro Nord EMC2 - Officinae Verdi Group, Unicredit, e una sorpresa finale: la presenza di Mr. Pepper, il robot umanoide.

Il programma completo

Sessione del mattino

ore 10:30 Inaugurazione con Autorità Locali

ore 11:00 “Disintermediazione e Ottimizzazione del Revenue”: prima tappa del roadshow organizzato da Blastness in collaborazione con Google. Interventi di A. Delfini e P. Schirru (Blastness) e T. Uliana (Google Italy)

Partecipazione gratuita.

Sessione del pomeriggio

ore 15:00 Saluti dell’assessore al Turismo della Regione Veneto Federico Caner e dell'assessore al turismo del Comune di Venezia, Paola Mar

ore 15:15 “Efficienza Energetica degli Alberghi: le opportunità 2018”. Relatore Marco Fedele, Responsabile Centro Nord EMC2 - Officinae Verdi Group

UniCredit: un sostegno concreto, tra risorse e competenze, al Turismo 4.0. Relatore Paolo Figini, Area Manager Venezia UniCredit

ore 15:45 “Chat e ChatBot...Ciacole in libertà!” ottimizzare il tempo lavorativo lasciando al robot la gestione delle domande di routine nelle attività ricettive.