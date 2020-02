Nuova attività alberghiera nella struttura Ca' Nobile Corner

Approvato in Consiglio comunale con 18 voti favorevoli e 9 voti contrari l'esercizio dell'attività alberghiera alla struttura Ca' Nobile Corner in zona campo Santa Margherita. Si tratta di una variante d'uso di un immobile già destinato ad attività ricettive (prima bed&breakfast e dal 2006 residenza d'epoca extra alberghiera), ma non adibito a uso esclusivamente ricettivo. La domanda è stata presentata nel 2016.

L'immobile non è soggetto alle disposizioni "riguardanti la superficie minima di 200 metri quadrati a un singolo piano della singola unità edilizia (che si riferiscono unicamente alle strutture ricettive alberghiere e alle strutture ricettive extra alberghiere adibite ad uso ricettivo esclusivo)".

L'autorizzazione è concessa in base alle norme di attuazione della variante al piano regolatore per la città antica, in cui si specifica che il Comune può autorizzare, con voto favorevole del del Consiglio comunale, "l'insediamento o l'ampliamento di attività ricettive alberghiere e complementari, ove ne ravvisi il pubblico interesse", avendo riguardo, in particolare, della qualità delle strutture e dell'alta gamma dei servizi offerti. Inoltre, prosegue la norma, va tenuto conto dell'impatto occupazionale e dell'indotto economico derivante, oltre all'entità "del contributo straordinario per la deroga alla destinazione d’uso".