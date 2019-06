Albero cade sul tendone della festa di San Pietro di Castello

Paura sabato pomeriggio a San Pietro di Castello. Un albero è piombato sopra il tendone della festa, che si svolge dal 25 al 30 giugno. Fortunatamente, in quegli attimi sotto la struttura non c'era nessuno, perciò non sono stati registrati feriti.

Se fosse accaduto di sera, con la folla di cittadini, sarebbe potuta andare peggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rimesso la zona in sicurezza.