Crolla un pino marittimo a Jesolo, strada chiusa e traffico deviato

Un pino maritto è crollato lunedì pomeriggio lungo via Levantina a Jesolo. Fortunatamente in quegli attimi non transitavano veicoli nè pedoni, perciò non sono stati registrati feriti.

L'albero è caduto intorno alle 17 nella zona tra l'ingresso dell'ospedale e quello dell'obitorio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimettere in sicurezza la strada, che è stata chiusa. La polizia ha deviato il traffico in via Giardinetto e via Ragusa e in via Olanda.

