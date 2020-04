Questa sera Alessandro Borghese eleggerà il miglior ristorante sui canali di Venezia

Parte questa sera la nuova stagione di "4 ristoranti", il celebre format Sky condotto da Alessandro Borghese nel quale 4 locali si sfidano a colpi di pranzi e cene per essere eletti i migliori in città (e non solo). Ad aprire le danze, in questa nuova serie di appuntamenti, sarà la città di Venezia e 4 ristoratori: Orietta Miotto, titolare di "Ogio", ristorante in Fondamenta Cannaregio; Nicola Possagnolo delle "Zanze XVI" ai Tolentini, GP Cremonini del ristorante "Riviera" alle Zattere e Simone della trattoria "Povoledo".

L'obiettivo di Borghese, in questa puntata, sarà quello di eleggere il miglior ristorante sui canali di Venezia. La specialità tipica sulla quale si troveranno a fronteggiare i concorrenti - e quindi oggetto di bonus - sarà il fegato alla veneziana. L'appuntamento è per questa sera su Sky Uno, a partire dalle 21.15. Chi vincerà?