Alfabeto di Marghera "by Onu": l'iniziativa candidata al Festival dello Sviluppo Sostenibile

E' stato presentato giovedì all’Aula Magna e all’Aula del Tempo della Scuola Grimani di Marghera il progetto “Alfabeto di Marghera”.

L'iniziativa

Si tratta di un innovativo percorso promosso dal Comitato “Marghera forever” che avrà inizio il prossimo mese di febbraio e si concluderà in ottobre. L’obiettivo consiste nel realizzare un alfabeto con 21 opere d’arte che andranno a comporre una pubblicazione e un videoclip. Gli autori saranno oltre 400 alunni delle scuole di Marghera supportati da tutor creativi, maestri d’arte e videomaker. L’iniziativa sarà candidata al Festival dello Sviluppo Sostenibile in programma in Italia tra maggio e giugno 2019.

L'agenda che vuole l'Onu

Grazie alla strategia dello Sviluppo Sostenibile, indicata dall’ONU con l’”Agenda 2030”, saranno evidenzate tre importanti caratteristiche del territorio: “Marghera Multiculturale”, “Marghera Città del Lavoro” e “Marghera Città Giardino”. Ecco le parole dell’”Alfabeto di Marghera”: alberi, biciclette, chiese, darsena, energia, fabbriche, giardino, habitat, intercultura, laguna, mercato, negozi, operai, porto, questura, rotonde, sostenibilità, tram, uguaglianza, vega e zampilli intesi come quelli della grande fontana alla porta nordest di Marghera in Piazzale Giovannacci.