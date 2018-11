Ancora maltempo: «bomba d'acqua» a Cinto Caomaggiore, strade allagate

Sono caduti trenta millimetri di pioggia in soli venti minuti. Abbastanza per provocare allagamenti diffusi in buona parte del territorio comunale. Non è ancora finita l'emergenza maltempo, che già nei giorni scorsi ha creato devastazione in Veneto e in altre regioni d'Italia. Martedì mattina una pioggia improvvisa si è abbattuta su Cinto Caomaggiore.

«L'evento non era previsto e non sono state comunicate allerte meteo - spiegano dal Comune -. Il Consorzio di Bonifica ha confermato che fino alle 10 di martedì mattina non erano previsti eventi atmosferici di particolare intensità». Il sindaco, Gianluca Falcomer, ha fatto sapere che sono stati eseguiti «in tempo reale controlli sulla rete idrica urbana. Non ci sono problemi di ostruzione, gli allagamenti sono avvenuti per sovraccarico».

Molte strade sono state invase dall'acqua e anche alcune aziende agricole. La situazione è tornata alla normalità nel pomeriggio.