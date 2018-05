Allarme al Marco Polo: sale sul serbatoio di carburante poi si lascia cadere

E' salito su un serbatoio di carburante poi, nonostante i tentativi di dissuaderlo delle forze dell'ordine, si è lasciato cadere. Allarme venerdì mattina all'aeroporto Marco Polo di Venezia: un uomo ungherese di 43 anni, per cause ancora al vaglio, all'improvviso ha raggiunto un'area interdetta ai non addetti ai lavori per poi minacciare gesti inconsulti. Sul posto si sono portati vigili del fuoco e sanitari del 118, oltre che gli operatori di sicurezza.

Trasferimento in ospedale

A quanto pare l'uomo, che a giudicare dalle immagini si trovava a un'altezza di diversi metri, non sarebbe stato distolto dalle sue intenzioni. Si sarebbe lasciato cadere riportando fratture multiple: i medici l'hanno soccorso e stabilizzato, dopodiché l'hanno trasferito d'urgenza all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove ad attendere l'infortunato c'era il "trauma team", una squadra di medici pronta ad entrare in azione per gestire quadri sanitari del genere. Secondo quanto si apprende, l'uomo non sarebbe un pericolo di vita.