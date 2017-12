Allarme bomba in Ghetto, valigia incustodita vicino alla materna: scattano i controlli

"Vergognatevi". È la scritta che è stata trovata nelle vicinanze di una valigia abbandonata in Ghetto che ha fatto scattare l'allarme bomba sabato mattina, intorno alle 7.30. Il bagaglio incustodito posto vicino alla scuola materna ha messo in allerta le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il 118, che, come da protocollo, si sono portate sul posto.

Verifiche negative

I controlli successivi hanno escluso la presenza di un ordigno pericoloso o esplosivo sul posto, ma la guardia resta alta perché si tratta di un luogo considerato sensibile in tema antiterrorismo, specie durante le festività natalizie. Tutto rientrato nella norma e senza disguidi dopo i sopralluoghi.