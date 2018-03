Lasciano lo zaino incustodito vicino alla Basilica di San Marco: allarme bomba "lampo"

Per fortuna sono arrivati in tempo per reclamare lo zaino, altrimenti sarebbe scattato l'ennesimo allarme bomba, in giorni funestati dall'attentato solitario in Francia. Concitazione nel primo pomeriggio di sabato in piazza San Marco a Venezia a causa di un bagaglio lasciato incustodito non distante dalla Basilica: sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, grazie alla segnalazione di altri passanti. A quel punto è stato chiesto l'ausilio anche dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, ma la macchina della sicurezza non ha nemmeno avuto il tempo di posizionarsi che l'allerta era già rientrata. E tutto è rientrato nella normalità.