Il ponte di Calatrava bloccato per un allarme bomba, poi rientrato

Un trolley è stato abbandonato a terra in piazzale Roma, a Venezia, a pochi passi dal ponte di Calatrava. Risultato: scatta il protocollo di sicurezza, l'accesso al ponte della Costituzione viene bloccato ai pedoni e l'intera area è messa in sicurezza dai vigili del fuoco e dalla polizia di Stato. È successo oggi, venerdì 26 giugno, nella tarda mattinata. Agli artificeri è stato affidato il compito di far brillare la valigia lasciata incustodita. Al termine delle operazioni si è scoperto che era vuota.

