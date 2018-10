Due valigie abbandonate a piazzale Roma: scatta l'allarme bomba

L'allarme è scattato sabato sera a piazzale Roma, verso le 21, su segnalazione di una guardia giurata alla polizia per la presenza di due bagagli abbandonati, un voluminoso borsone e un carrello per la spesa, vicino alla fermata Actv del tram.

Artificieri

I poliziotti giunti sul posto hanno constatato che quei bagagli non erano delle persone presenti e risultavano chiusi, quindi non facilmente ispezionabili. Considerate le circostanze hanno attivato il protocollo previsto in questi casi, bloccando la circolazione veicolare e del tram con l’ausilio della polizia locale, e hanno richiesto l’intervento del Nucleo Artificieri.

Il contenuto

Sul posto presente anche una pattuglia dell’Arma dei carabinieri per isolare la zona. Alle 23, al termine dell’intervento degli artificieri che hanno analizzato il contenuto delle borse, la viabilità è ripresa in modo regolare. All'interno dei bagagli incustoditi è stata trovata carta, per lo più pagine di vecchie riveste.