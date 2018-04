Zaino incustodito sotto il monumento: scatta l'allarme bomba in campo San Bartolomeo VD

Non passa giorno oramai che un bagaglio incustodito causi allarmi bomba. Dopo l'evacuazione di parte di piazza San Marco nei giorni scorsi a causa di uno zaino, ora è toccato a campo San Bartolomeo essere "svuotato" di gente per la segnalazione di un oggetto incustodito proprio ai piedi del momumento in centro al campo.

L'ennesima allerta

L'immancabile zainetto nero giaceva solitario mentre tutt'attorno le forze dell'ordine (sul posto sono stati segnalati all'inizio carabinieri e polizia locale, poi si sono aggiunti anche gli altri Corpi) hanno spiegato la situazione e fatto allontanare i tanti turisti in transito in quel momento. Alcuni hanno chiesto cosa stesse accadendo vista la calca, altri invece hanno subito capito e hanno atteso la conclusione delle operazioni.