Valigia abbandonata vicino a Palazzo Ducale, scatta l'allarme bomba

Una valigia abbandonata in prossimità di Palazzo Ducale, scatta l'allarme bomba a Venezia. L'allerta ai vigili del fuoco è scattata alle 17.30 di mercoledì, sul posto si segnala anche l'intervento di polizia e carabinieri.

Forze dell'ordine sul posto

Ai pompieri è spettato il compito di attivare il protocollo di emergenza previsto in questi casi: l'area è stata evacuata e cinturata, in attesa dell'intervento degli artificieri cui spetterà il compito di far brillare il bagaglio.