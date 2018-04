Termos abbandonato in piazza San Marco, scatta l'ennesimo allarme bomba in laguna

Un termos abbandonato. Il timore che possa trattarsi di un ordigno rudimentale e poi la chiamata ai vigili del fuoco, intervenuti con due squadre in piazza San Marco a Venezia. L'allerta per un allarme bomba, l'ennesimo in laguna, è stata lanciata poco dopo le 11, due le squadre impegnate sul posto, tra cui gli specialisti Nbcr (nucleare biologico chimico radiologico).

Intervento dei pompieri

Ai pompieri è spettato mettere in pratica la procedura di rito, evacuando l'area interessata e cingendola col nastro bianco rosso per interdire il passaggio di residenti e turisti. In attesa dell'intervento degli artificieri, che hanno fatto esplodere il termos. Le operazioni sono terminate attorno alle 13.

