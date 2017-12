Torna l'allerta smog a Venezia: in terraferma e laguna concentrazione di Pm10 "alle stelle"

I livelli di concentrazione di polveri sottili nell'aria tornano a farsi preoccupanti, da martedì scatta l'allerta di livello 1 "arancio" nel Comune di Venezia: stop quindi ad automobili euro 0 e 1 a benzina, e alle euro 0 a 4 alimentate a diesel, così come ai veicoli commerciali diesel (euro 1-3) e ai ciclomotori e motocicli a due tempi (euro 0). Le misure d'emergenza antismog prevedono anche lo stop al riscaldamento domestico a biomassa fino a classe 2, così come lo spandimenti di liquami zootecnici.

In terraferma

La situazione, secondo i dati registrati dalle centraline Arpav dislocate nel Comune di Venezia, appare piuttosto critica, con un netto peggioramento nella concentrazione di Pm10 nell'aria, che ha superato per ben 4 giorni di fila il limite imposto per legge (50 µg/m3). La stazione di rilevamento del Parco Bissuola nella giornata di sabato ha toccato quota 118 µg/m3, dopo che nei giorni precedenti si era registrata un'improvvisa impennata da 53 a 59 e fino al 106 di sabato. Situazione simile anche in via Tagliamento, con la concentrazione di polveri sottili che nella giornata di sabato ha registrato 114µg/m3, dopo i 103 del venerdì e gli 85 del giorno precedente.

In laguna

Anche in laguna scatta l'allerta smog allo stesso modo che in terraferma. La stazione di Rio Novo ha "segnato" 117 µg/m3 nella giornata di sabato, dopo che già da giovedì i livelli di Pm10 avevano superato i limiti imposti per legge.