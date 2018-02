Dopo l'Arpav arriva l'allerta della Regione: "Attenzione a vento e neve nei prossimi giorni"

Dopo l'annuncio dell'Arpav, l'agenzia regionale veneta, secondo cui è in arrivo una perturbazione "tra le più fredde degli ultimi 25 anni", ora tocca alla Regione mettere in allerta i cittadini: domenica saranno possibili alcuni fiocchi in pianura (com'è stato nella notte tra giovedì e venerdì a Jesolo e sul litorale - VIDEO) ma ciò che è sicuro è che spirerà un potente vento di bora proveniente da nordest. Gelido come pochi, visto che arriva direttamente da Siberia e circolo polare artico. I giorni peggiori saranno domenica, lunedì e martedì: in questo senso è stato dichiarato lo stato di attenzione per tutto il territorio regionale, alla bisogna da riconfigurare in stato di preallarme o allarme in base all'intensità dei fenomeni, per vento forte sulla costa e sulla pianura limitrofa.

Le allerte vento e neve

L'allerta scatterà da sabato 24 febbraio e dovrebbe durare fino a lunedì prossimo. Il rischio neve dovrebbe valere da sabato notte fino a tutta domenica. Ma il freddo continuerà a farsi sentire: per questo motivo c'è in agguato anche il ghiaccio, tanto più che la sensazione di freddo sarà acuita dalla massia d'aria siberiana che si riverserà sulla pianura padana.

Il bollettino Arpav

Lo mette nero su bianco anche l'Arpav, che, nel suo bollettino di venerdì, indica un calo delle temperature con clima particolarmente rigido da domenica fino a metà della prossima settimana. "Sul Veneto fino a sabato la massa d'aria diviene un po' più mite e la circolazione diviene debolmente anticiclonica - si legge nel bollettino - con precipitazioni via via meno probabili salvo residui fenomeni iniziali a sud; arriverà poi una massa d'aria decisamente fredda di origine artica, che isolerà una temporanea depressione sul Nord Italia all'inizio della prossima settimana, ma con tempo variabile e scarsa probabilità di precipitazioni sulla nostra regione".



Gallery