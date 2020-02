Polveri sottili, è allerta rossa nel Veneziano

Mirano, Noale, Dolo, Pianiga, Camponogara, Fiesso d'Artico, Fossò, Vigonovo, Stra e Campolongo Maggiore. Sono questi i comuni della provincia di Venezia in cui da oggi scatta l'allerta rossa per la concentrazione di polveri sottili nell'aria. Per 10 giorni di fila, infatti, i livelli di Pm10 si sono assestati sopra il limite di 50 µg/m3. Per la prima volta nel corso di questo inverno, quindi, nel Miranese, ma anche in Riviera, la situazione di aria irrespirabile è diventata cronica.

La mappa dell'allerta rossa

Allerta rossa per le polveri sottili nel Veneziano

Secondo le mappe di previsione Arpav, a partire da mercoledì dovrebbero registrarsi dei miglioramenti, ma tutta la giornata di oggi vedrà concentrazioni di Pm10 intorno ai 100 µg/m3: le condizioni meteorologiche resteranno pressoché invariate e quindi ancora favorevoli al ristagno delle polveri sottili. In seguito, un'area di bassa pressione in arrivo da nord-ovest interesserà marginalmente il Veneto con precipitazioni trascurabili, che dovrebbero comunque essere una manna per la qualità dell'aria che respiriamo. Continua intanto lo stato di allerta arancione a Venezia e San Donà, almeno fino al prossimo bollettino Arpav, previsto per giovedì 6 febbraio.