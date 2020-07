Ater: bandi per 37 alloggi a canone calmierato in provincia

Sono passati circa 6 anni dall'ultimo bando "non erp", ora l’Ater di Venezia, dopo una ricognizione su tutto il patrimonio immobiliare, ha ricominciato a concedere in locazione alloggi in provincia a canone agevolato, accessibili anche a chi ha un Isee che supera le soglie previste. Le abitazioni sono dislocate nei comuni di Quarto d’Altino, Scorzè, Spinea, Santa Maria di Sala e Cinto Caomaggiore e saranno concesse a canoni di locazione agevolati, con durata triennale (più ulteriori altri due anni).

Requisiti per iscriversi al bando

Per accedere ai bandi per l’assegnazione degli alloggi è necessario avere un Isee-Erp di almeno 10mila euro e un reddito imponibile fiscale tra i 30 e i 52 mila euro. «L’esigenza di ricominciare ad assegnare alloggi a canone calmierato era impellente - spiega il presidente dell’Ater di Venezia, Raffaele Speranzon - per poter dare una risposta abitativa a tutta quella fascia di popolazione che non ha i requisiti previsti per l’Erp e magari supera di poco l’Isee previsto dalla nuova legge regionale, ma non può essere considerata ricca e fatica a trovare casa. Sono abitazioni che erano già destinate al non erp - aggiunge Speranzon - ma occorreva ristabilire e aggiornare tutti i criteri per la loro assegnazione».

Il bando

Il primo bando è stato pubblicato in questi giorni sul sito dell’Ater di Venezia per l’assegnazione di alloggi nel Comune di Quarto D’Altino: sarà possibile iscriversi entro il 31 luglio. A disposizione da subito ci sono 5 alloggi in centro vicini al Municipio, in un edificio di recente costruzione (2009) in Piazza San Michele. In altri 3 alloggi si stanno ultimando alcuni lavori e verranno assegnati man mano alle persone che ne avranno diritto in base alla graduatoria definitiva. Entro l'estate saranno poi pubblicati i bandi per gli altri Comuni interessati: Spinea (6 abitazioni), Scorzè (9 alloggi), Santa Maria di Sala (8) e Cinto Caomaggiore (6).