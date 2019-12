Sgombero alle Muneghette, il Gruppo25Aprile twitta a Papa Francesco

«Sono 16 persone, ci sono invalidi, anziani e minori. Anche una donna che aspetta un bambino. Alloggiano alle Muneghette per il fatto che le istituzioni sociali hanno destinato loro questo posto, non lo hanno occupato. Portarli via da qui significa mettere queste persone ancora più in difficoltà. Sia fatta manutenzione alle strutture e si lascino in pace queste persone senza trasferirle come pacchi». Duro il commento del Gruppo25Aprile che da giorni condanna quanto sta accadendo nella struttura gestita dalla Caritas, a Castello.

«L’immobile di proprietà dell’Ire, concesso in comodato gratuito alla Diocesi di Venezia per la Caritas, è attualmente occupato abusivamente da 8 persone tra le quali, purtroppo, anche alcuni minori - scriveva in una nota del 27 novembre il Patriarcato -. L’immobile in questione non presenta più, da alcuni mesi, le condizioni minime di sicurezza mancando le certificazioni necessarie a causa della rottura definitiva della centrale termica e dell’impianto antincendio». «Ci sono delle riparazioni da fare. Basterebbe provvedere. Non serve spostare le persone e portarle a Marghera, come si vuole fare entro domani», dice il portavoce del Gruppo25Aprile, Marco Gasparinetti, secondo il quale si farebbe leva sul fatto che queste persone sono rimaste senza riscaldamento e acqua calda per portarle altrove.

«La diocesi - si legge sempre nella nota del patriarcato - ha provveduto nel corso del 2019 a individuare soluzioni alternative per l’accoglienza delle molte persone che avevano ricevuto ospitalità di emergenza alle Muneghette. Anche agli attuali ultimi occupanti è stata proposta una soluzione abitativa provvisoria alternativa con la disponibilità della Caritas veneziana a garantire la copertura economica. Gli adulti attualmente occupanti non hanno tuttavia accolto le soluzioni proposte, rifiutando di lasciare l’immobile».

Secondo il progetto presentato dalla Diocesi di Venezia, Le Muneghette, dopo la radicale trasformazione prevista, sarà destinato a diventare un luogo di accoglienza delle persone a disagio, con la presenza di una decina di piccoli alloggi per nuclei famigliari o persone in difficoltà, che necessitano di essere accompagnate per un periodo di 6-12 mesi. Non è stato precisato però finora se, una volta ristrutturati, in questi immobili torneranno a essere ospitate le stesse persone che oggi vengono spostate. Per il Gruppo25Aprile questo sarebbe poco probabile. Hanno chiuso Betania, adesso chiudono le Muneghette possibile che nessuno gli faccia qualche domanda? Nascondono i poveri e gli esclusi in terraferma per non rovinare il brand turistico?». E parte il Tweet del gruppo diretto al Santo Padre: