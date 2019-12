Fuga dall'alt e inseguimento: denunciato il conducente, guidava senza patente

Le pattuglie della polizia locale di San Donà hanno sventato ieri sera il tentativo di fuga di un automobilista che, anziché fermarsi all'alt, ha scartato improvvisamente il posto di controllo e ha cercato di allontanarsi. Gli agenti si sono subito messi al suo inseguimento e lo hanno raggiunto, scoprendo che l'uomo alla guida era privo di patente e assicurazione. Così lo hanno denunciato a piede libero.

L'episodio è stato commentato dall'assessore alla Sicurezza, Walter Codognotto: «Voglio ringraziare i due agenti che nella tarda serata di ieri si sono adoperati in questo rischioso inseguimento - ha detto -. A loro e a tutta la nostra polizia locale non posso che inviare un grande ringraziamento non solo per l’operato di ieri ma in generale per il lavoro che, ogni giorno, viene svolto per strada e negli uffici. La polizia locale è spesso criticata, ma vorrei ricordare che sono sempre in prima linea in tante questioni complesse. Proprio recentemente abbiamo intensificato il controllo del territorio con passaggi delle pattuglie negli orari più critici (17.30 - 20.00) in collaborazione anche con i carabinieri, e continueremo a effettuare questi controlli per rendere più sicuro il nostro territorio».