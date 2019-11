Alta marea eccezionale a Venezia: aperto un conto corrente per donazioni da Italia e estero

La marea eccezionale che ha colpito Venezia martedì notte ha procurato danni ingenti alla città storica, forse inestimabili. Edifici pubblici, rive e fondamenta, la Basilica di San Marco e tutto il patrimonio storico-artistico, musei, scuole, le isole, le abitazioni, i negozi e le attività artigianali sono stati devastati dall’acqua alta e dalla furia del vento. È così che il sindaco lagunare Luigi Brugnaro ha annunciato l'apertura di un conto corrente per donazioni dall'Italia e dall'estero. Donazioni che saranno dirette proprio al ripristino di quanto è stato danneggiato da questi eventi eccezionali.

«Tanto ancora da fare»

«La città, con i suoi abitanti e la collaborazione di tutte le forze dell’ordine, della protezione civile e dei vigili del fuoco, - ha commentato Brugnaro - si è messa subito al lavoro per sistemare, ripristinare, ricostruire e ripartire, ma l'attività da fare resta ancora enorme».

Conto corrente

Intestazione conto: Comune di Venezia - Emergenza acqua alta

Causale: contributo emergenza acqua

Per bonifici effettuati dall'Italia: IBAN: IT 24 T 03069 02117 100000 018767

Per bonifici effettuati dall'estero: oltre al medesimo IBAN è necessario riportare il codice BIC IBAN: IT 24 T 03069 02117 100000 018767 BIC: BCITITMM

Macchina della solidarietà in moto