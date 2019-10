L'Amerigo Vespucci torna in laguna in compagnia della nave San Giorgio

Nella sala Squadratori dell'Arsenale, la Marina Militare ospiterà dal 15 al 18 ottobre 2019 la dodicesima edizione del "Regional Seapower Symposium" (XII Venice RSS), forum marittimo internazionale biennale, al quale parteciperanno circa 60 marine (40 delle quali rappresentate dai rispettivi capi di Stato Maggiore), oltre a numerose organizzazioni internazionali, industriali, culturali, accademiche e dell’informazione interessate ai temi di carattere marittimo. Per l’occasione saranno presenti a Venezia la nave scuola Amerigo Vespucci assieme alla nave anfibia San Giorgio.

Il tema del Simposio

Tema conduttore del forum sarà lo "Shaping our Navies for the Blue Century", argomento di attualità attraverso cui sarà analizzato il ruolo delle Marine nell’affrontare le sfide connesse con la sicurezza delle reti marittime globali. Un’opportunità offerta ai rappresentanti delle principali marine del mondo di incontrarsi, conoscersi e promuovere il dialogo, la cooperazione internazionale e la sicurezza marittima.

Visite all'Amerigo Vespucci

Le unità navali in laguna in occasione del simposio, per l'appunto l'Amerigo Vespucci e la San Giorgio saranno visitabili alla popolazione. Il veliero giovedì 17 (dalle 9.30 alle 12.30) e venerdì 18 ottobre (dalle 9.30 alle 12.30; dalle 15.30 alle 20.30); la nave militare anfibia, invece, domenica 13 (dalle 10 alle 12; dalle 15 alle 19); da lunedì 14 a venerdì 18 (dalle 10 alle 12; dalle 15 alle 18); sabato 19 e domenica 20 ottobre (dalle 10 alle 12; dalle 15 alle 19).