Quasi 150 chili di amianto abbandonato alla Gazzera: verifiche in corso

Circa 150 chili di eternit abbandonato è stato trovato dai Rangers D’Italia alla Gazzera. Le segnalazioni sono giunte al reparto dai cittadini. Recandosi sul posto gli agenti hanno potuto verificare la prsenza del materiale pericoloso scaricato abusivamente.

Zona recintata

Si tratta di lastre composte da fibro-cemento contenente amianto, probabilmente gettate e frantumate nel verde a lato di un canale, nella notte fra Natale e Santo Stefano, in via Gazzera Bassa (luogo già noto per altri rinvenimenti di rifiuti speciali e pericolosi). Iniziate subito le operazioni per raccogliere a verbale quanto rinvenuto, il reparto dei Rangers D’Italia ha un nastro identificativo con idonea informazione di non toccare il materiale.

Segnalazioni

«Le segnalazioni - ricordano i Rangers - sono importi per monitorare lo stato di salute dell’ambiente, oltre che per rimuovere quanto viene abbandonato. Spesso grazie all’intervento dei professionisti impegnati all’interno delle pattuglie si riesce a raccogliere indizi che portano sicuramente gli uffici preposti a concludere importanti indagini che volgono con l’identificazione del responsabile».