Amianto: “Decessi e tumori non sono parte del passato. Troppi i lavoratori oggi a rischio”

"Alla Regione chiadiamo previdenza, assistenza e supporto psicologico anche ai famigliari delle persone colpite da malattie legate all'esposizione sui luoghi di lavoro", chiede il segretario Cgil Venezia, Enrico Piron, venerdì al Vega, in occasione della Tavola Rotonda: "La salute dei residenti a Venezia e Mestre nelle indagini di popolazione".

La presenza di un aumento di mortalità o incidenza di malattie - spiega Enzo Merler, della Fondazione vittime dell'amianto Bepi Ferro -, è per definizione il risultato di esposizioni che sono avvenute indietro nel tempo. Il problema è se questo sia ancora osservabile, come lo è del resto, e come e se, di conseguenza, queste popolazioni debbano essere considerate a maggior rischio e quindi tutelate”. È tutto fuorché un fantasma dei tempi dello splendore industriale del sito industriale di Porto Marghera, il problema dell'esposizione all'amianto, la mortalità e le patologie legate all’eternit.

Correlazioni

Molti gli studi compiuti per giungere a correlare i parametri, in termini di quantità di sostanze trovate sugli scomparsi, e le morti. Il legame oggi permette di sicuro di stabilire, a seconda del carico di fibre trovate nelle persone esaminate, a 25 anni dalla fine dell’esposizione, che il decesso è stato causato da amianto. Le epersone maggiormente colpite, di genere maschile, oggi hanno tra i 55 i 75 anni. I settori lavorativi hanno comportato differenti carichi di contaminazione. Tra quelli che hanno influito di più c'è quello della cantieristica navale. Non esenti i settori della chimica, della riparazione e costruzione di ferrovie, perfino la Miralanza, a Mira, azienda di produzione di detersivi, che ha adoperato amianto per la coibentazione dei locali produttivi.

Il progetto Sentieri coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità utilizza i flussi informativi sanitari disponibili, a livello comunale (mortalità, ospedalizzazione, incidenza oncologica e, ove fattibile, prevalenza delle malformazioni alla nascita), per un’attività permanente di sorveglianza epidemiologica mirata, in modo particolare, alle patologie per le quali esistano ipotesi a priori di interesse eziologico in relazione alle sorgenti di contaminazione. Presentata una riflessione sulla frequenza nel veneziano del mesotelioma, e sulle circostanze di esposizione ad amianto derivante dagli approfondimenti svolti dal Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza dell’azienda Ulss veneziana, e del registro regionale dei casi di mesotelioma e sui rischi di alcune attività lavorative.