L'outlet di Noventa si fa ancora più grande e strizza l'occhio ai giovani

È pronta la quinta espansione del McArthurGlen Designer Outlet Noventa di Piave. Da domani, giovedì 14 novembre, aprono al pubblico la nuova piazza, nuovi negozi e servizi. Si tratta del quinto intervento di ampliamento dell'outlet inaugurato nel 2008, per un totale di ulteriori 3.300 metri quadrati ed un investimento di 25 milioni di euro. Le novità sono state presentate questa mattina dalla general manager Daniela Bricola, a meno di un anno dall'inizio dei lavori.

Una piazza per i più giovani

Con questo nuovo intervento l’ingresso all’outlet potrà avvenire quasi in continuità con il tunnel che dà accesso al nuovo parcheggio oltre il cavalcavia. I primi negozi che popoleranno da domani la nuova piazza sono i rinnovati Nike e Adidas store, ognuno di circa 700 metri quadri, oltre all’arrivo del brand di scarpe casual Vans. Entro la primavera sono in calendario altre aperture per un totale di 9 unità di vendita, principalmente di carattere lifestyle-sportswear, tra cui Puma e Rossignol, che caratterizzeranno questa zona come un nuovo polo di attrazione per la clientela più giovane. I nuovi punti vendita sorgeranno su una piazza pavimentata a scacchiera, ispirata a quella più famosa di Marostica (Vicenza).

Spettacoli per il pubblico

Intanto sabato prossimo, meteo permettendo, la nuova piazza sarà il teatro di una serie di spettacoli aperti al pubblico. Alle 17 è prevista una performance di danza parkour e street dance coreografata dalla coppia di giovani ballerini professionisti Mike e Ricky. Dalla nuova piazza gli street dancer si sposteranno accanto al grande albero di Natale alto 31 metri, che sarà acceso dando il via alla stagione natalizia. Sempre a partire da questo weekend, la nuova facciata di ingresso all’outlet, prospiciente il cavalcavia, ospiterà un intervento di light design di Gaspare di Caro, artista riconosciuto a livello internazionale per le sue opere di luminografia.