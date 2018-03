Giovane e competente, Andrea Colla eletto nuovo presidente di Coldiretti Venezia

Dal gennaio 2017 socio amministratore e rappresentante legale della Società Vivai Colla s.s, azienda di 200 ettari, Andrea Colla, 31enne di San Donà, è stato eletto come nuovo presidente di Coldiretti di Venezia nel corso dell'assemblea dei dirigenti riunitasi mercoledì mattina all'hotel Russot di Mestre.

Abituato alla rappresentanza

Seguendo l’esempio del padre, Andrea sin da giovane ha saputo orientare i suoi interessi in materia agricola accrescendo il patrimonio di conoscenza e specializzazione utile allo sviluppo dell’azienda. Laureato in Scienze e Tecnologie Viticole ed Enologiche nella facoltà di Agraria a Padova, durante il suo percorso di studi ha partecipato in modo attivo a varie iniziative culturali e sociali fino ad essere eletto nel 2015 presidente del Club giovani soci della Banca San Biagio del Veneto Orientale, rappresentando 1600 giovani tra i 18 e 35 anni. Ora invece di soci ne dovrà rappresentare oltre 5mila, base sociale di Coldiretti Venezia. Gli obiettivi di cui dovrà occuparsi saranno assicurare una giusta remunerazione a chi produce, garantire sicurezza, origine, genuinità e qualità ai consumatori italiani, esaltare i primati e le distintività dei nostri territori, portando un accrescimento del patrimonio complessivo del nostro Paese.

"Incentivare le imprese locali"

"È un’importante sfida quella che mi approccio ad affrontare - ha esordito il neo presidente - cercherò insieme alla struttura e ai dirigenti di incentivare lo sviluppo delle aziende locali con la collaborazione delle amministrazioni e dando particolare attenzione ai giovani che decidono di investire in agricoltura cercando di facilitarli nell’accesso al credito". Volti giovani saranno anche quelli dei 7 consiglieri di Coldiretti che insieme alla responsabile di donne impresa, giovani impresa e federpensionati andranno a comporre il consiglio di Coldiretti Venezia: Michele Borgo, Marco Liviero, Patrizio Garbin, Sebastiano Cassandro, Andrea Pegoraro, Tiziana Favaretto, Tania Pasin, Adriano Greguol, Luca Bertaggia e Raffaella Veronese.