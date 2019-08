Scomparso a New York lo chef di Cipriani Dolci Andrea Zamperoni

Da domenica scorsa non si hanno piùnotizie di Andrea Zamperoni, capo chef italiano di Cipriani Dolci. L'uomo si trovava a New York e sarebbe scomparso nella notte. «Andrea era in America da poco tempo ed era felicissimo di essere lì - ha detto all'Adnkronos Arrigo Cipriani, patron dell'Harry's Bar di Venezia e titolare di molti locali, tra cui quello in cui lavorava Zamperoni -. E' un ragazzo d'oro. Siamo preoccupati e dispiaciuti».

Zamperoni, 33 anni, originario della provincia di Lodi, lavorata al ristorante Cipriani Dolci al Grand Central Terminal. Le persone a lui vicine avrebbero escluso che avesse problemi particolari e sostengono che nei giorni precedenti alla scomparsa non abbia manifestato atteggiamenti strani o sospetti. La polizia ha diramato una nota di ricerca. A lanciare l'allarme sono stati i suoi colleghi, non vedendolo arrivare al lavoro.