Vetro rotto dai vandali e casone allagato, pulizia a cura dei volontari di Legambiente

Nei giorni scorsi il Cason del bosco Bandiziol di San Stino è stato gravemente danneggiato a seguito di un atto vandalico: sconosciuti hanno sfondato il vetro dell’osservatorio situato nel piano seminterrato, allagando completamente la parte che consente la visione subacquea. Le operazioni di svuotamente del fabbricato sono state affidate alla protezione civile; poi, nei giorni successivi, sono intervenuti anche i ragazzi ospiti del campo di volontariato di Legambiente presso la Green Station.

Solidarietà da tutta Europa

Si tratta di giovani provenienti da diversi Paesi europei, che per il terzo anno stanno prestando la loro attività di volontariato a servizio del Comune di San Stino e, quest'anno, anche di quello di Pramaggiore. Tra le varie attività, appunto, si sono adoperati anche per ripulire dal fango il Cason: "La dimostrazione - commenta Legambiente - che il volontariato e la solidarietà non conoscono confini e sono il volano dell’inclusione dei popoli".