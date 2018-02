Separate in tenera età, Annalisa ritrova le due sorelle dopo 46 anni. Si cercano altri 3 fratelli

"Oggi è il giorno più bello della mia vita perché finalmente dopo 46 lunghi anni sono riuscita a trovare le mie due sorelle. Ora mancano all'appello i miei tre fratelli ma so che troverò anche loro". Un post che rivela tutta l'emozione e la gioia di Annalisa Pan, 46 anni: ce l'ha fatta, ha rintracciato le due congiunte da cui era stata separata in tenera età. Tutte loro, nate a Rovigo, erano state date in adozione quasi mezzo secolo fa. Ed è solo la prima parte della missione, perché Annalisa ha tutta l'intenzione di dare la caccia anche ad altri tre fratelli, di cui conosce i nomi e le date di nascita, per riunire tutti e 6.

Belinda e Monica, insieme a Jesolo

Intanto si gode la sua famiglia ritrovata, ovvero Belinda (47 anni) e Monica (50 anni), che al tempo erano state adottate insieme da una famiglia di Jesolo. Annalisa, invece, è cresciuta a Cittadella (Padova). Difficile descrivere l'emozione provata nel momento in cui le tre donne si sono finalmente incontrate, riscoprendo le proprie origini: è successo l'1 febbraio, a Rovigo, dove era presente anche una troupe del programma televisivo "Chi l'ha visto?", che ha seguito il caso, per immortalare l'abbraccio fra le sorelle.

L'appello: "Cerchiamo altri 3 fratelli"

Una soddisfazione grande, nata dalla forte determinazione di Annalisa: negli anni è cresciuto in lei il desiderio di ristabilire un contatto con le sue radici, aspirazione che l'ha spinta a fare ricerche prima nei tribunali e poi via Facebook, arrivando finalmente alle sorelle jesolane. La svolta nel giro di pochi giorni, grazie al passaparola sul social e all'interesse da parte della trasmissione Rai, che ha mandato in onda la storia delle tre sorelle mercoledì sera. E ora c'è l'ultimo appello: "Stiamo cercando Marco (nato nel febbraio del 1962), Luca (marzo 1968) e Mauro (luglio 1965). Grazie a chi ci segnalerà qualcosa, anche in modo anonimo".