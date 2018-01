Malattia lampo, un mese per colpire a morte Annalisa Greco: lunedì i funerali

Una malattia feroce presentatasi, lo riportano i quotidiani locali, non più di un mese fa e che in questo breve lasso di tempo si è portata via Annalisa Greco, venuta meno nella serata di sabato, all’età di 53 anni.

Annalisa, laureata in legge e successivamente assunta dall’ufficio Cultura del Comune di Pordenone, era ricoverata all’Hospice Francescon di Portogruaro, dove è stata costantemente circondata dall’affetto dei suoi cari: il marito, Claudio Barro, la madre, la sorella, il fratello, la figlia e i tre nipotini.

L’intera famiglia, e con essa tutta la comunità di Portogruaro, si sono stretti nel dolore della perdita. Domenica, alle 19.30, è prevista la recita del rosario in suffragio nel duomo di Sant’Andrea Apostolo, proprio lì si terrà anche il funerale, lunedì alle 15.