Trentanove anni dalla morte di Alfredo Albanese, ucciso a Mestre dalle Brigate Rosse

Sono stati celebrati questa mattina i 39 anni dalla morte del commissario capo Alfredo Albanese, ucciso a 33 anni dalle Brigate Rosse. La cerimonia ufficiale si è tenuta all'interno della questura di Venezia, con la commemorazione davanti alla lapide posta in sua memoria, alla presenza della vedova, Teresa Friggione, del prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto e del questore, Maurizio Masciopinto. Successivamente, nell'impianto sportivo di Zelarino si sono tenute le premiazioni del torneo di calcio intitolato alla sua memoria, vinto dal gruppo aziendale Actv contro una rappresentativa della polizia locale di Venezia.

Commemorazione di Albanese

L'appuntamento è stato l'occasione per ricordare e raccontare la figura del commissario anche agli studenti delle scuole cittadine che hanno partecipato nel corso di questo anno scolastico ai progetti sulla diffusione della cultura della legalità promossi dall'Anps, l'associazione nazionale della Polizia di Stato. «Ad Albanese, come a tutte quelle persone uccise, anche a Mestre, per aver fatto il proprio dovere nel ricercare la verità o assassinate per il vile tentativo di diffondere un sentimento di paura e terrore - ha sottolineato nel suo intervento la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano - deve andare il nostro perpetuo ricordo. Ecco perché il Comune di Venezia è qui presente: le istituzioni ci sono, e ci saranno ogni volta che sarà necessario ribadire il 'no' dell'intera comunità alla violenza e all'illegalità».

Punti dimostrativi

Come è ormai tradizione, nell'area degli impianti sportivi sono stati allestiti dei punti dimostrativi dell'attività svolta da polizia, carabinieri, guardia di finanza, esercito, polizia penitenziaria e polizia locale di Venezia.