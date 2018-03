La giustizia tributaria accelera anche sotto organico: cause pendenti scese del 20%

Nonostante la cronica mancanza di personale nella giustizia tributaria veneta, l'arretrato delle cause pendenti è ulteriormente diminuito, portando il trend, nell'ultimo triennio, ad un -20% (9.760 cause pendenti nel 2017 contro le 12.285 del 2015). Lo ha sottolineato il presidente della commissione tributaria regionale di Venezia, Carmine Scarano, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario tributario 2018. Scarano, esponendo la relazione sull'attività dell'anno precedente, ha comunque fatto presente la necessità di colmare al più presto il deficit di organico.

L'incontro si è tenuto venerdì nella sala congressi di Intesa Sanpaolo, in via Torino a Mestre. Presente, per il Comune di Venezia, l'assessore al Bilancio Michele Zuin. "L'importanza della funzionalità di queste strutture giudiziarie - ha detto - è fondamentale per regolare in modo veloce ed efficiente tutte le controversie tributarie del nostro territorio e per dare certezza ai nostri cittadini".