Alta marea: annullata la cerimonia di domenica 4 novembre in piazza San Marco

Il Comando Presidio Marina militare di Venezia rende noto che a causa delle condizioni di alta marea previste per la mattinata di domani, domenica 4 novembre, sarà annullata la cerimonia programmata in piazza San Marco in occasione del “giorno dell’unità nazionale” e della “giornata delle forze armate”.

Programma

Alle ore 11.30, alla presenza del solo personale addetto ai pennoni, sarà svolta la cerimonia dell’alzabandiera. Alle ore 16.45, alla presenza del solo personale della Compagnia Interforze in Armi e di quello addetto ai pennoni, sarà svolta la cerimonia dell’ammaina bandiera.