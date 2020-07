La Regata delle Repubbliche Marinare 2020 non si farà

Salta la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. La competizione che ogni anno vede sfidarsi gli equipaggi di Pisa, Amalfi, Venezia e Genova quest'anno avrebbe dovuto tenersi ad Amalfi, a settembre. Il comitato generale del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare d’Italia ha constatato che ad oggi non sussistono le condizioni normative e tecniche per preparare e tenere regolarmente l’edizione 2020 vista l'epidemia sanitaria in corso. Venezia, quindi, non potrà difendere il titolo: l'anno scorso, infatti, l'equipaggio lagunare si impose in casa su Genova.

Forse un'edizione invernale

La decisione sul rinvio a settembre era stata assunta dai rappresentanti delle città di Amalfi, Pisa, Genova e Venezia lo scorso 6 marzo, appena due giorni prima del lockdown nazionale. Nell’ultima riunione del comitato generale, tenutasi in videoconferenza, i rappresentanti delle città hanno comunque espresso l’intenzione di valutare, in base all’andamento della situazione sanitaria, di poter tenere una edizione invernale del Palio in data e luogo da concordarsi.