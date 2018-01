Annullata la quinta edizione della Camminata degli Zombie: "Favoriti chissà quali interessi"

"Vogliamo capire perché una manifestazione già autorizzata, a ottobre scorso, a 5 giorni dall'evento riceve una restrizione d'orario che non ne consente lo svolgimento". Chi scrive è l'associazione Next, organizzatrice della Zombie Walk, la camminata dei morti viventi, giunta alla sua quinta edizione a Venezia, in occasione dell'apertura dei festeggiamenti del Carnevale 2018. Ma quest'anno le cose sono andate diversamente.

Restrizione d'orario

"La Zombie Walk Venezia 2018 prevista per sabato è stata annullata a causa della restrizione che il Comune di Venezia", ha notificato all'associazione Next lunedi, lo svolgimento dell'evento è stato previsto infatti solamente dalle 8 alle 13, anzichè dalle 10 alle 18, come di consueto.

Scrive la Next: "A nulla sono valsi i tentativi di far capire che la manifestazione non poteva essere svolta in quegli orari: l'amministrazione non sembra comprendere la portata di questa decisione. Decine gli sponsor tra cui televisioni nazionali e internazionali, una cinquantina le prenotazioni alberghiere cancellate, e centinaia di biglietti treno non rimborsabili, giorni di ferie, cambi turno e giorni di riposo di partecipanti. Gli appassionati che interpretano gli Zombie non sono solo persone che vengono per passare una giornata in compagnia, ma tra di loro vi sono veri e propri artisti del trucco, della costumistica e degli effetti speciali, tutti professionisti che come gli anni precedenti mettono a disposizione le loro arti".

"Mai causati disordini"

La Next chiede di capire la scelta dell'amministrazione. "Si vogliono favorire altri interessi? - si domanda l'associazione -. Discutibile il problema sollevato della concentrazione di persone nella città, visto che è sotto gli occhi di tutti come alle 14 del pomeriggio del primo giorno di carnevale la città non sia mai stata sotto pressione - commenta-. Non ci sono mai stati disordini causati dalla Zombie Walk, abbiamo sempre avuto ottimi rapporti con la Digos di Venezia. La riduzione d'orario invece non permette a centinaia di persone provenienti da fuori regione di avere la possibilità di parteciparvi.

Incontro con Brugnaro

E ora gli organizzatori della camminata chiedono di parlare con il sindaco Brugnaro. "La Zombie Walk è un evento che coinvolge un turismo 'sano', e non il 'mordi e fuggi', elemento sul quale il sindaco Luigi Brugnaro ha centrato la campagna elettorale, e che evidentemente non vale per la nostra iniziativa. Che sia a conoscenza o meno della decisione che ci ha coinvolto, lo invitiamo ad avere un incontro per poter capire gli elementi che l'hanno determinata e per chiarire dove si collochi una delle manifestazioni ormai più famose del Carnevale della città: la camminata dei 'non morti'."