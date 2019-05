«Contro l'assedio» i manifesti di Anonymous all'Unesco

Il World Heritage Committee dell'Unesco, unico abilitato a inserire Venezia nella lista dei siti in pericolo, si riunirà solo nel 2020. E la sede veneziana dell'organismo, a palazzo Zorzi, si risveglia giovedì tapezzata di volantini del film "L'assedio". Inequivocabile il messaggio della protesta: «no ai flussi turistici incontrollati e allo spopolamento della città». Le migliaia di nuovi posti letto a Mestre, al Tronchetto, nelle isole. I visitatori che ogni giorno arrivano in laguna in crociera, e pochi giorni fa il "Welcome" all'opzione Marghera per le grandi navi, che si aggiungeranno a quelle della Marittima. In mattinata è scattato il blitz.