Parrucchieri e estetiste, dialoghi in corso Regione-Governo per la riapertura anticipata

«L'interlocuzione con il ministro Boccia e in generale con il governo è serena e costante. Stiamo ragionando per cercare di anticipare le date». Queste le parole del presidente della Regione Veneto Luca Zaia nel corso del consueto punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera. Il tema principale è stato la possibilità di riaprire le attività economiche, come i negozi di parrucchiere ed estetista, prima della data fissata per la categoria, ossia il primo giugno.

Parrucchieri ed estetisti, così come tutte le attività che saranno costrette a tenere le serrande abbassate per altre settimane, sono in grossa difficoltà. «Noi non possiamo aprirli, - ha detto Zaia - non c'è base giuridica. Se lo facessimo, l'ordinanza durerebbe come una stella cadente e rischieremmo di mettere nei guai le persone». Il governatore ha comunque sottolineato come i dialoghi con il governo stiano convergendo su un'apertura anticipata. Si parla dell'eventualità del 18 maggio, ma attualmente ci sono solo ragionamenti in corso con Roma. «Siamo convinti che sia necessaria la messa in sicurezza, - ha continuato il governatore - ma siamo sicuri che sia più che sufficiente che l'operatore e il cliente siano dotati dei loro sistemi di protezioni individuale per riprendere l'attività».