Carabinieri coi cani antidroga nelle scuole di Mirano: controlli nelle aule, studenti "puliti"

Controlli a sorpresa dei carabinieri della compagnia di Mestre nelle scuole superiori di Mirano e immediati dintorni. Le verifiche sono partite dal capolinea Actv, all'orario di arrivo degli studenti, sia martedì che mercoledì mattina: i militari dell'Arma si sono presentati assieme ad una squadra di cinofili del Nucleo carabinieri di Torreglia, passando a setaccio prima i passeggeri dei bus e poi direttamente le sedi degli istituti.

Tutto in regola

Coinvolti l'Itis Primo Levi, il liceo Majorana-Corner, l'8 Marzo e la scuola di formazione professionale Engim Veneto di via Matteotti: con l’aiuto del “collega” a quattro zampe, addestrato alla ricerca di stupefacenti, gli uomini in divisa hanno controllato palmo a palmo androni, aule e pertinenze della scuola. L'operazione si è conclusa positivamente, nel senso che non sono state rilevate tracce di sostanze illegali.