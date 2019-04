Donna in acqua col cagnolino, gondoliere le salva la vita

Si trovava con il proprio barchino in laguna, a Malamocco. Era appena andato a prendere la moglie, quando la benzina in esaurimento l'ha costretto a cambiare direzione per fare rifornimento. Un caso, dettato dal destino: nel tragitto verso il distributore, infatti, Alessandro Collavini, gondoliere residente a Castello, ha adocchiato qualcosa in acqua. Un "qualcosa" che ha ben presto assunto i connotati di una donna anziana, che stava affogando con il proprio cagnolino. Il pope non c'ha pensato due volte, ed è subito accorso in aiuto della donna.

Il salvataggio

Si è avvicinato all'anziana, residente a Malamocco, assicurandola in qualche modo all'imbarcazione e trascinandola fino a riva, fortunatamente distante solo pochi metri. A quel punto ha chiesto l'aiuto di due uomini, lungo l'argine per falciare l'erba, che l'hanno aiutato a riportarla sulla terra e chiamare il 118. Ci hanno pensato i sanitari del Suem a prestare soccorso alla donna. Non è ancora stato chiarito il perché l'anziana si trovasse in acqua, se per un gesto estremo o per un incidente. L'unica certezza è che se non fosse stato per la prontezza di Collavini, non saremo qui a raccontare una vicenda con lieto fine.